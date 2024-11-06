Ходжа: было бы здорово, если бы Модрич приехал в Россию

Хорватский полузащитник казанского «Рубина» Велдин Ходжа считает, что в ближайшее время в Российскую Премьер-Лигу могут приехать его соотечественники.

«Я был бы рад, если бы в РПЛ приезжало больше футболистов из Хорватии. Конечно, было бы здорово, если бы Лука Модрич приехал в чемпионат России, но не думаю, что такое произойдёт. Наверное, он останется в «Реале». Но я знаю, что в России играло немало хорватских футболистов. Может быть, в ближайшем будущем приедет кто-то ещё», — приводит слова Ходжи Legalbet.

Контракт футболиста мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича с клубом истекает 30 июня 2025 года. В текущем сезоне хорват провёл за «сливочных» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.