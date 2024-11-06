Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск

«Зенит» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Радченко: «Ахмат» даст бой «Зениту» и приложит все усилия, чтобы пройти дальше в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android