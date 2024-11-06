«Зенит» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).