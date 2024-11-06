«Будем вести переговоры, и одним из нюансов будет Европа». Тикнизян — о контракте с «Локо»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Многие думают, что если я продлеваю контракт с «Локомотивом», то дорога туда [в Европу] закрыта, но мы будем вести переговоры и одним из нюансов будет Европа. Уходить в другой российский клуб, если я продлю контракт с «Локо», не собираюсь. Если придёт достойное предложение от европейского клуба, которое устроит клуб, то почему бы и не попробовать? Это будет одним из факторов наших переговоров», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Наир Тикнизян провёл за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.