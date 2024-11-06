Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будем вести переговоры, и одним из нюансов будет Европа». Тикнизян — о контракте с «Локо»

«Будем вести переговоры, и одним из нюансов будет Европа». Тикнизян — о контракте с «Локо»
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Многие думают, что если я продлеваю контракт с «Локомотивом», то дорога туда [в Европу] закрыта, но мы будем вести переговоры и одним из нюансов будет Европа. Уходить в другой российский клуб, если я продлю контракт с «Локо», не собираюсь. Если придёт достойное предложение от европейского клуба, которое устроит клуб, то почему бы и не попробовать? Это будет одним из факторов наших переговоров», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Наир Тикнизян провёл за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Материалы по теме
Наир Тикнизян объяснил, почему отказался переходить в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android