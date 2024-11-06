«Аль-Хиляль» готов расстаться с Неймаром в январе 2025 года — UOL

Саудовский «Аль-Хиляль» рассматривает возможность переговоров со своим нападающим Неймаром о досрочном расторжении контракта в январе 2025 года. Об этом сообщает UOL.

Клуб недоволен травматичностью Неймара и может предложить ему досрочное расторжение контракта. В таком случае «Аль-Хиляль» сможет купить легионера на место бразильца. Сообщается, что в случае ухода из «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в Бразилию.

Напомним, Неймар пропустил больше года из-за тяжёлой травмы. Он получил повреждение крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2).