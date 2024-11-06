«Шахтёр» — «Янг Бойз»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и швейцарский «Янг Бойз». Команды будут играть на нейтральном стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу будет обслуживать израильская бригада арбитров, которую возглавит Орель Гринфилд (Израиль). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Шахтёр» занимает 29-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала одно очко за три матча. «Янг Бойз» не сумел заработать очков и располагается на 35-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 12 очков за четыре игры.