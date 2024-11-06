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Шахтёр – Янг Бойз: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 20:45

«Шахтёр» — «Янг Бойз»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и швейцарский «Янг Бойз». Команды будут играть на нейтральном стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу будет обслуживать израильская бригада арбитров, которую возглавит Орель Гринфилд (Израиль). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шахтёр» занимает 29-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала одно очко за три матча. «Янг Бойз» не сумел заработать очков и располагается на 35-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 12 очков за четыре игры.

Календарь общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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