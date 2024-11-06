Экс-игрок ЦСКА Тошич: игры с «Зенитом» — заруба, но со «Спартаком» не сравнятся

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о значимости матчей с различными командами во время его профессиональной карьеры.

«На «Спартак» у нас всегда был особенный настрой, казалось, что это единственная игра, а другие вообще не важны. Но «Зенит» был большим соперником за чемпионство, чем «Спартак» или «Локомотив». Игры с «Зенитом» были похожи на дерби — заруба, но со «Спартаком» не сравнятся. Не знаю, как у других, но для меня была самая важная игра с красно-белыми», — сказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

После 14 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с «Крыльями Советов». Матч состоится 10 ноября, начало — в 13:00 мск.