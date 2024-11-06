Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Тошич: игры с «Зенитом» — заруба, но со «Спартаком» не сравнятся

Экс-игрок ЦСКА Тошич: игры с «Зенитом» — заруба, но со «Спартаком» не сравнятся
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о значимости матчей с различными командами во время его профессиональной карьеры.

«На «Спартак» у нас всегда был особенный настрой, казалось, что это единственная игра, а другие вообще не важны. Но «Зенит» был большим соперником за чемпионство, чем «Спартак» или «Локомотив». Игры с «Зенитом» были похожи на дерби — заруба, но со «Спартаком» не сравнятся. Не знаю, как у других, но для меня была самая важная игра с красно-белыми», — сказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

После 14 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с «Крыльями Советов». Матч состоится 10 ноября, начало — в 13:00 мск.

Материалы по теме
«Была мечта: сборная, «Партизан», «МЮ» — в 21 мог заканчивать!» Тошич в гостях у «Чемпа»
Эксклюзив
«Была мечта: сборная, «Партизан», «МЮ» — в 21 мог заканчивать!» Тошич в гостях у «Чемпа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android