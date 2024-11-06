Шикунов: «Акрон» прекрасно выглядит для первого сезона в РПЛ

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об «Акроне». Команда проводит дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге.

«Акрон» — непростой противник. Они прекрасно выглядят для первого сезона. Осталось только чуть-чуть сзади наладить, чтобы не пропускать столько. Команда всегда забивает, это показатель. Мне нравится, что «Акрон» не ставит задачу играть от обороны, цепляться зубами за результат. Они играют в футбол и не изменяют своей идеологии. Думаю, у них будет всё хорошо», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Акрон» после 14 туров занимает восьмое место в РПЛ с 16 очками.