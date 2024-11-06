Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: «Акрон» прекрасно выглядит для первого сезона в РПЛ

Шикунов: «Акрон» прекрасно выглядит для первого сезона в РПЛ
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об «Акроне». Команда проводит дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге.

«Акрон» — непростой противник. Они прекрасно выглядят для первого сезона. Осталось только чуть-чуть сзади наладить, чтобы не пропускать столько. Команда всегда забивает, это показатель. Мне нравится, что «Акрон» не ставит задачу играть от обороны, цепляться зубами за результат. Они играют в футбол и не изменяют своей идеологии. Думаю, у них будет всё хорошо», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Акрон» после 14 туров занимает восьмое место в РПЛ с 16 очками.

Материалы по теме
Дзюба отреагировал на победу «Акрона» в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android