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Тикнизян: кричалка «Зенит» — позор российского футбола»? Даже не буду давать комментарий

Тикнизян: кричалка «Зенит» — позор российского футбола»? Даже не буду давать комментарий
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отказался комментировать кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола».

«Как я понимаю кричалку «Зенит» — позор российского футбола»? Я даже не буду давать по этой теме комментарий. Скажу лишь, что «Зенит» — это один из сильнейших клубов за последние пять лет, у них много иностранцев, но, если бы их не было, другие команды и футболисты не прогрессировали бы. У нас всегда есть мотивация и внутренняя раздражительность, когда играешь с «Зенитом» — хочется на фоне легионеров посмотреть, на что способен ты. Для нашего чемпионата не вижу ничего плохого», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

Наир Тикнизян перешёл в «Локомотив» зимой 2021 года из другого московского клуба ЦСКА. Сумма трансфера по версии Transfermarkt составила € 5,5 млн.

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