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Защитник «Локомотива» Монтес: РПЛ точно входит в топ-6 лиг мира

Защитник «Локомотива» Монтес: РПЛ точно входит в топ-6 лиг мира
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Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Входит ли РПЛ в топ-6 лиг мира? Да-да, точно. Это отличный чемпионат — в каждой команде есть очень хорошие, качественные игроки, поэтому в РПЛ высокий уровень сопротивления. Ещё стоит отметить, что здесь высокий уровень физической нагрузки», — приводит слова Монтеса «РБ Спорт».

Напомним, Монтес перешёл в «Локомотив» из испанской «Альмерии». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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