Пименов: Кордоба — качественный нападающий, но ему 31 год. «Спартак» его уже не возьмёт

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба — качественный нападающий, но ему уже 31 год. Посмотрим, насколько его ещё хватит. А куда он может уйти после этого сезона? Раз «Спартак» его не взял раньше, то уже не возьмёт», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.