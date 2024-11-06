Экс-полузащитник ЦСКА Тошич: Слуцкий сказал: «Иди #####, я тебя оштрафую»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, имел ли он конфликтные ситуации с экс-тренером армейцев Леонидом Слуцким.

— Слуцкий отправлял Дзагоева в дубль. Вас он как-то штрафовал?

— Помню этот случай с Дзагой. Вроде матч в Кубке, его меняют на Хонду, а он грубо отвечает тренеру. Алана оштрафовали и отравили в дубль, но это быстро закончилось. У Дзаги такой характер. А со мной как раз был тот момент на сборах, мы быстро его решили. Играли какую-то товарищескую игру, и Викторович мне постоянно подсказывал: «Тоша лево, Тоша право, отдай туда, отдай сюда». Всё потому, что я играл слева и был к нему самым ближним. В какой-то момент я к нему повернулся и сказал: «Викторович, может, мне не играть?» А он: «Иди ##### (в оригинале употреблено нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»), я тебя оштрафую». После игры я извинился, был неправ. В итоге он меня не оштрафовал, да и вообще за всё время такого не было, — сказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.