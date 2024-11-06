«Это мешает качественному футболу». Тренер ЦСКА Николич — о состоянии поля в Казани

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич раскритиковал состояние поля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». Встреча состоится сегодня, 6 ноября. Игра начнётся в 18:30 мск.

— Всегда рад быть здесь. Каждый раз, когда фанаты присутствуют на играх, они дают заряд, необходимый игрокам. Мы получаем большое удовольствие из-за их присутствия. Это очень важная игра, кажется, мы подготовились. У нас была беспроигрышная серия, а сейчас болезненное поражение от «Спартака» (0:2). Нужно вернуться на победный путь. Матч в Казани — это самый тяжёлый матч для этого.

Поле, к сожалению, до сих пор в Казани не исправили, это мешает качественному футболу. Будет больше борьбы и единоборств. К сожалению, это нам не подходит совсем, но будем стараться прибавить в игре сегодня.

— Насколько скандальный матч со «Спартаком» повлияет на ЦСКА, сыграет ли Виллиан Роша?

— Виллиан Роша сыграет. Не сказал бы, что матч был скандальным. Это московское дерби. Я не читаю [СМИ] часто и не знаю, что и кто в эти три-четыре дня писал. Мне интересна правда, а правда футбола находится на поле. Сегодня мы должны найти нашу правду на поле, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».