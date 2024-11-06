Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это мешает качественному футболу». Тренер ЦСКА Николич — о состоянии поля в Казани

«Это мешает качественному футболу». Тренер ЦСКА Николич — о состоянии поля в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич раскритиковал состояние поля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». Встреча состоится сегодня, 6 ноября. Игра начнётся в 18:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

— Всегда рад быть здесь. Каждый раз, когда фанаты присутствуют на играх, они дают заряд, необходимый игрокам. Мы получаем большое удовольствие из-за их присутствия. Это очень важная игра, кажется, мы подготовились. У нас была беспроигрышная серия, а сейчас болезненное поражение от «Спартака» (0:2). Нужно вернуться на победный путь. Матч в Казани — это самый тяжёлый матч для этого.

Поле, к сожалению, до сих пор в Казани не исправили, это мешает качественному футболу. Будет больше борьбы и единоборств. К сожалению, это нам не подходит совсем, но будем стараться прибавить в игре сегодня.

— Насколько скандальный матч со «Спартаком» повлияет на ЦСКА, сыграет ли Виллиан Роша?
— Виллиан Роша сыграет. Не сказал бы, что матч был скандальным. Это московское дерби. Я не читаю [СМИ] часто и не знаю, что и кто в эти три-четыре дня писал. Мне интересна правда, а правда футбола находится на поле. Сегодня мы должны найти нашу правду на поле, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android