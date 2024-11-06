Шикунов: у «Спартака» средний состав, который должен выгрызать победы

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Ростовом» (0:1).

«Состав, который был в матче с «Ростовом», тяжело до этого выиграл в Нижнем. Если с ЦСКА команда была собранна, то тут устроили побоище. Пока ещё не может этот состав выигрывать на классе. Даже средние команды обыграть не могут, поэтому надо выкладываться в каждой игре. «Спартак» пока команда не того уровня, чтобы выходить спустя рукава.

«Ростов» отдал территорию, а «Спартак» катал мяч — ни обострения, ни прорезающих пасов не увидел, никто не давил. Не забили с пенальти, но такое бывает. Надо было собраться, но этого не произошло. Пугает ситуация, что матч выигрывают, а потом идёт спад. Нет стабильности. «Спартак» должен бороться только за первое место. В команде нет ни Титова, ни Аленичева, которые могли обыграть на классе, поэтому надо включаться в каждой игре. У «Спартака» средний состав, который должен выгрызать победы. Станкович это понимает», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.