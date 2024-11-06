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Шикунов: у «Спартака» средний состав, который должен выгрызать победы

Шикунов: у «Спартака» средний состав, который должен выгрызать победы
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Ростовом» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Состав, который был в матче с «Ростовом», тяжело до этого выиграл в Нижнем. Если с ЦСКА команда была собранна, то тут устроили побоище. Пока ещё не может этот состав выигрывать на классе. Даже средние команды обыграть не могут, поэтому надо выкладываться в каждой игре. «Спартак» пока команда не того уровня, чтобы выходить спустя рукава.

«Ростов» отдал территорию, а «Спартак» катал мяч — ни обострения, ни прорезающих пасов не увидел, никто не давил. Не забили с пенальти, но такое бывает. Надо было собраться, но этого не произошло. Пугает ситуация, что матч выигрывают, а потом идёт спад. Нет стабильности. «Спартак» должен бороться только за первое место. В команде нет ни Титова, ни Аленичева, которые могли обыграть на классе, поэтому надо включаться в каждой игре. У «Спартака» средний состав, который должен выгрызать победы. Станкович это понимает», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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