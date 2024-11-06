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Фото: Александр Мостовой повторил образ царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: Александр Мостовой повторил образ царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
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Бывший футболист испанской «Сельты» и национальной команды России Александр Мостовой примерил на себя образ царя в первый день стажировки в московском «Динамо».

Фото доступно в телеграм-канале ФК «Динамо» Москва.

«Иван Васильевич [текст зачёркнут] Александр Владимирович меняет профессию. Один знаменитый царь в образе другого царя. Как вам?» — написано в сообщении клуба «Динамо» в телеграм-канале.

На фото Александр Владимирович Мостовой повторяет образ Ивана Грозного из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Прозвище Царь бывший футболист получил во время своей профессиональной игровой карьеры.

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