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В московском «Динамо» ответили на вопрос о соперниках команды на зимних сборах

В московском «Динамо» ответили на вопрос о соперниках команды на зимних сборах
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что на данный момент клуб не располагает конкретной информацией о соперниках команды на зимних сборах.

«Сыграет ли «Динамо» с европейскими командами на зимних сборах? Посмотрим, пока определённости по соперникам нет», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Московское «Динамо» по итогам 14 туров Российской Премьер-Лиги занимает четвёртое место, набрав 27 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 36 очков после аналогичного количества матчей. Следующую игру в чемпионате России «Динамо» проведёт в субботу, 9 ноября. Соперником бело-голубых станет «Пари НН».

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