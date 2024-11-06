Булыкин: вряд ли в «Динамо» огорчены результатом с «Локомотивом» — есть ответная игра

Экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором московское «Динамо» принимало «Локомотив» (1:2).

«Игра между «Динамо» и «Локомотивом» была хорошей — у обеих команд были моменты. Если учитывать, что это кубковый матч, где никто не вылетает, можно было посмотреть тех, кто не часто играет. Это могло сказаться на результате, но вряд ли в «Динамо» огорчены, ведь есть ответная игра. Кубковый матч не имеет кубкового характера как раньше. Но было хорошее зрелищное дерби, которое многим понравилось, ведь была шикарная атмосфера. Болельщики «Локомотива» очень хорошо себя показали. Возможно, именно благодаря фанатам железнодорожники одержали победу. А также Пиняев забил головой, что очень необычно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.