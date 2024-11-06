Андрей Червиченко: «Ростов» победил не только «Спартак», но и судью

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белым и «Ростовом» (0:1).

«Конечно, победа над «Спартаком» — это положительный момент для «Ростова». Особенно когда ты половину времени находишься в автобусе. Возвращаться домой на автобусе после поражения и после победы — две большие разницы. Но все видели вчерашний матч. «Ростов» не только победил «Спартак», но и победил судью. Казарцев своеобразно судил. Но в нынешнем сезоне никому не привыкать, что «Спартак» так судят», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.