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Андрей Червиченко: «Ростов» победил не только «Спартак», но и судью

Андрей Червиченко: «Ростов» победил не только «Спартак», но и судью
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белым и «Ростовом» (0:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Конечно, победа над «Спартаком» — это положительный момент для «Ростова». Особенно когда ты половину времени находишься в автобусе. Возвращаться домой на автобусе после поражения и после победы — две большие разницы. Но все видели вчерашний матч. «Ростов» не только победил «Спартак», но и победил судью. Казарцев своеобразно судил. Но в нынешнем сезоне никому не привыкать, что «Спартак» так судят», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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