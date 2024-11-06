«Рубин» — ЦСКА: после первого тайма счёт в матче не открыт

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются казанский «Рубин» и ЦСКА. Игра идёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Матч начался в 18:30 мск. Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.