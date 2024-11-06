Егор Голенков прокомментировал получение российского паспорта Дугласом Сантосом

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о получении защитником санкт-петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом российского гражданства.

«Мне вообще без разницы. Получил — молодец! Думаю, Дуглас Сантос не ради сборной получил паспорт. Ещё же не факт, что он будет вызываться туда. Лично моё мнение. Получил по каким-то личным соображением, чтобы легионером не считаться, скорее всего», — приводит слова Голенкова Legalbet.

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Он перешёл в «Зенит» летом 2019 года, подписав контракт на пять лет, ранее выступал за немецкий «Гамбург».