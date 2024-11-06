«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:45 мск. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Евгений Кукуляк (Калуга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Зенит»: Адамов, Горшков, Родригао, Чистяков, Алип, Педро, Ахметов, Клаудиньо, Артур, Ерохин, Кассьерра.

«Ахмат»: Опарин, Ловат, Швец, Ибишев, Уциев, Диванович, Исмаэл, Якуев, Камилов, Ковачев, Мауро Луна.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).