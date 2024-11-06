Гончаренко ответил на вопрос о наличии предложений о работе до прихода в «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о наличии предложений о работе до прихода в нижегородский клуб.

«Да, конечно. Их было достаточно. На первых порах, когда я ушёл из «Урала», был промежуток, когда многие команды ищут нового тренера, было достаточно вариантов. Не люблю говорить о командах и лигах, но были переговоры, на что я честно сказал, что мне нужна пауза и до конца лета не буду рассматривать никаких вариантов, чтобы не было эмоционального выгорания.

Все руководители достаточно хорошо это понимали. Я объяснял: «Я сейчас вам ничем не помогу, более того, могу в какой‑то мере усугубить вашу ситуацию», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Гончаренко заменил на этой должности Сашу Илича, который был уволен 5 октября.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

После 14 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 15 очков и расположился на девятой строчке.