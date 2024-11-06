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Молодёжная сборная России сыграет с бразильскими командами на зимнем сборе

Молодёжная сборная России сыграет с бразильскими командами на зимнем сборе
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Молодёжная сборная России проведёт три товарищеских матча с бразильскими клубами в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

14 ноября сборная России встретится с «Флуминенсе» (до 21 года), 16 ноября — с «Ботафого» (до 23 лет), 18 ноября сыграет с «Сан-Кристованом». Сбор молодёжной российской команды пройдёт в Рио-де-Жанейро с 9 по 19 ноября.

В октябре 2023 года молодёжная сборная России провела четыре товарищеских матча с бразильскими командами. Россияне победили молодёжные команды «Сантоса» (6:4) и «Палмейраса» (3:1), а также сыграли вничью с молодёжными командами «Сан-Паулу» (1:1) и «СКА Бразил» (2:2).

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