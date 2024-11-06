Илья Рожков высказался о возможной отставке Рашида Рахимова из «Рубина»

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков заявил, что разговоры о возможной отставке главного тренера Рашида Рахимова никак не влияют на команду.

«Разговоры о будущем и возможной отставке Рашида Рахимова никакого влияния на команду не оказывают. Никаких переживаний в коллективе с его и с нашей стороны не было», — приводит слова Рожкова Legalbet.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 14 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 36 очков. В ближайшем туре «Рубин» встретится с «Краснодаром» 10 ноября.