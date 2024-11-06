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В «Урале» прокомментировали назначение Шатова на пост главного тренера

В «Урале» прокомментировали назначение Шатова на пост главного тренера
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Олега Шатова на пост главного тренера команды. Сегодня, 6 ноября, было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Олег Шатов назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Выбор был сделан в пользу нашего воспитанника, потому что за четыре тура до паузы искать нового главного тренера нецелесообразно. Мы очень надеемся и верим, что у Олега всё получится!

Олег официально завершил игровую карьеру и сейчас сосредоточен исключительно на тренерстве», — приводит слова Иванова Sport24.

После 17 туров нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Урал» набрал 27 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находитсят московское «Торпедо», у которого 33 очка после аналогичного количества матчей.

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