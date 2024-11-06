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Колыванов: дай бог, чтобы Дзюба снова сыграл за сборную России — заслужил это за все годы

Колыванов: дай бог, чтобы Дзюба снова сыграл за сборную России — заслужил это за все годы
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Отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о возможном возвращении нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Дай бог, чтобы Дзюба сыграл за сборную. Он этого заслужил за все годы, которые провёл в российских командах и сборной. Вполне возможно, что Карпин его вызовет. Артём забивал в непростых ситуациях. Сейчас в товарищеских матчах будет полегче, но он заслужил напомнить о себе ещё раз. Дай бог, чтобы вышел за сборную, забил и помог обыграть. Возможно, даже хет-трик сделает в прощальном матче», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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