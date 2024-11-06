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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян: приятно в Москве обыгрывать «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян: приятно в Москве обыгрывать «Спартак»
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Приятно в Москве обыгрывать «Спартак». Вам это любой скажет. Лично я всегда люблю играть против красно-белых, потому что это играющая команда. Тем более на таком стадионе, где много болельщиков. «Спартак» и сам играет, и даёт это делать соперникам. Поэтому матчи всегда получаются интересные. Я рад, что мы выстояли, терпели, когда это надо было. Причём нам долго пришлось терпеть. В итоге удалось победить», — приводит слова Байрамяна «Евро-Футбол.ру».

Единственный гол на 71-й минуте с пенальти забил полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби.

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