Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян: приятно в Москве обыгрывать «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

«Приятно в Москве обыгрывать «Спартак». Вам это любой скажет. Лично я всегда люблю играть против красно-белых, потому что это играющая команда. Тем более на таком стадионе, где много болельщиков. «Спартак» и сам играет, и даёт это делать соперникам. Поэтому матчи всегда получаются интересные. Я рад, что мы выстояли, терпели, когда это надо было. Причём нам долго пришлось терпеть. В итоге удалось победить», — приводит слова Байрамяна «Евро-Футбол.ру».

Единственный гол на 71-й минуте с пенальти забил полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби.