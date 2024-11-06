«Црвена Звезда» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и каталонская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Црвена Звезда» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда не сумела набрать очков после трёх сыгранных матчей. «Барселона» с шестью очками располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 12 очков за четыре игры.