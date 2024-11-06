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Црвена Звезда – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 23:00

«Црвена Звезда» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и каталонская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Црвена Звезда» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда не сумела набрать очков после трёх сыгранных матчей. «Барселона» с шестью очками располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 12 очков за четыре игры.

Календарь общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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