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«Бавария» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Бавария» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» набрала три очка в трёх стартовых турах и занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа. «Бенфика» с шестью очками располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль» (12).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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