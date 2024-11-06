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ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
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Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались казанский «Рубин» и ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артём Чистяков (Азов). Итоговый результат — 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте забил нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА, но голкипер армейцев Владислав Тороп отразил удар.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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