«Всей командой в церковь не ходили». Байрамян — о завершении безвыигрышной серии «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о восьмиматчевой безвыигрышной серии, которую удалось прервать, победив московский «Спартак» (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Прибегали ли мы к каким-то нетрадиционным методам, чтобы прервать серию, или ходили в церковь? Всей командой туда не ходили, никаких обрядов не делали, но каждый игрок понимает ситуацию. Надо работать. Мы все – профессионалы. Только через работу надо исправлять ситуацию, а не верить в какие-то потусторонние силы», — приводит слова Байрамяна «Евро-Футбол.ру».

Эта победа стала первой с 18 сентября. Тогда команда Карпина смогла одолеть «Оренбург» (3:1).