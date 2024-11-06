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«Всей командой в церковь не ходили». Байрамян — о завершении безвыигрышной серии «Ростова»

«Всей командой в церковь не ходили». Байрамян — о завершении безвыигрышной серии «Ростова»
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о восьмиматчевой безвыигрышной серии, которую удалось прервать, победив московский «Спартак» (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Прибегали ли мы к каким-то нетрадиционным методам, чтобы прервать серию, или ходили в церковь? Всей командой туда не ходили, никаких обрядов не делали, но каждый игрок понимает ситуацию. Надо работать. Мы все – профессионалы. Только через работу надо исправлять ситуацию, а не верить в какие-то потусторонние силы», — приводит слова Байрамяна «Евро-Футбол.ру».

Эта победа стала первой с 18 сентября. Тогда команда Карпина смогла одолеть «Оренбург» (3:1).

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