Дмитрий Кондратов — основной кандидат на пост гендиректора «Крыльев Советов»

Бывший глава совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов — основной кандидат на пост генерального директора самарских «Крыльев Советов» вместо Вадима Андреева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В ближайшее время Кондратов встретится с губернатором Самарской области Федорищевым. Если назначение состоится, то Кондратов будет настаивать на назначении Юрана на пост главного тренера клуба», — добавил источник «Чемпионата».

Предыдущим местом работы Юрана был «Пари НН». Ранее «Крылья Советов» объявили об уходе с поста спортивного директора клуба Сергея Корниленко.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после 14 туров.