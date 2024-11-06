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Бешикташ — Мальмё, результат матча 6 ноября 2024, счёт 2:1, Лига Европы 2024-2025

«Бешикташ» обыграл «Мальмё» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались турецкий «Бешикташ» и шведский «Мальмё». Команды играли на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавил Свен Яблонски (Германия). «Бешикташ» победил «Мальмё» со счётом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Мучи – 76'     2:0 Кылычсой – 85'     2:1 Риекс – 90+3'    

На 76-й минуте нападающий «Бешикташа» Эрнест Мучи открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 85-й минуте форвард Семих Кылычсой. Один мяч гостей отыграл полузащитник Сёрен Риекс.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь общего этапа Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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