«Бешикташ» обыграл «Мальмё» в матче Лиги Европы

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались турецкий «Бешикташ» и шведский «Мальмё». Команды играли на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавил Свен Яблонски (Германия). «Бешикташ» победил «Мальмё» со счётом 2:1.

На 76-й минуте нападающий «Бешикташа» Эрнест Мучи открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 85-й минуте форвард Семих Кылычсой. Один мяч гостей отыграл полузащитник Сёрен Риекс.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.