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Генич отреагировал на отбитый Торопом пенальти в концовке матча «Рубин» — ЦСКА в КР

Генич отреагировал на отбитый Торопом пенальти в концовке матча «Рубин» — ЦСКА в КР
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на отбитый голкипером ЦСКА Владиславом Торопом пенальти в концовке первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (0:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«На какой же спокухе играет Тороп. Достойная замена Игорю», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте забил нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА, но Тороп отразил удар.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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