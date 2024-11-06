Игрок «Локо» Пиняев: я повзрослел — теперь лучше понимаю, как справляться с проблемами

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев рассказал, что стал сильнее в психологическом плане и стал проще относиться к критике.

— Ты проводишь свой лучший сезон за «Локомотив» — по крайней мере по статистике (6+5 в 19 матчах). С чем связываешь такой прогресс?

— Выделил для себя несколько факторов. Во-первых, я окончательно адаптировался в «Локо». Во-вторых, повзрослел, стал опытнее — теперь лучше понимаю, как справляться с проблемами. Ну а в-третьих, стал более устойчивым психологически.

— В плане?

— Начал спокойнее относиться к спадам в игре: продолжаю работать и стараюсь выходить из всех сложных ситуаций победителем. Перестал обращать внимание на критику, неважно — конструктивная она или нет.

— А раньше загонялся?

— Когда у меня что-то не получалось, я сильно копался в себе. Внешняя критика прибавляла давления. А сейчас, когда что-то идёт не так, я отпускаю ситуацию — рано или поздно всё в любом случае наладится. Если ты когда-то делал вещи, за которые тебя хвалили, значит, у тебя есть мастерство. И никуда оно не денется — неудачная полоса пройдёт, и ты продолжишь творить, — приводит слова Пиняева Sport24.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.