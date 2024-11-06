Селихов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов считает, что некоторые его неудачные действия послужили причиной поражения от «Ростова» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Скажу так: поражение на моей совести. Некоторые мои неудачные действия передали нервозность всей команде. Беру вину за это поражение на себя. Что я имею в виду под неудачными действиями? Игра ногами сегодня была ужасная. Много обрезов с моей стороны. Это главная причина», — приводит слова Селихова «Матч ТВ».

30-летний Александр Селихов в нынешнем сезоне провёл семь матчей в Фонбет Кубке России, при этом он ни разу не вышел на поле в Российской Премьер-Лиге.