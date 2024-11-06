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Селихов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»

Селихов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов считает, что некоторые его неудачные действия послужили причиной поражения от «Ростова» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Скажу так: поражение на моей совести. Некоторые мои неудачные действия передали нервозность всей команде. Беру вину за это поражение на себя. Что я имею в виду под неудачными действиями? Игра ногами сегодня была ужасная. Много обрезов с моей стороны. Это главная причина», — приводит слова Селихова «Матч ТВ».

30-летний Александр Селихов в нынешнем сезоне провёл семь матчей в Фонбет Кубке России, при этом он ни разу не вышел на поле в Российской Премьер-Лиге.

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