Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: не хочется верить, что проблемы «Реала» связаны с Мбаппе и Винисиусом

Мостовой: не хочется верить, что проблемы «Реала» связаны с Мбаппе и Винисиусом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Миланом» (1:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«Я, как и многие, удивлён исходом матча «Реал» — «Милан». Я думал, что «Реал» выиграет со счётом 2:1. Очень понравился «Милан», хотя многие говорили, что он никакой. Не хочется верить, что проблемы «Реала» связаны с Мбаппе, Винисиусом и «Золотым мячом». «Реал» — это такая команда, которая была во всяких передрягах и всегда выходила оттуда. Может, совпадение, что «Милан» выдал шикарный матч, а у «Реала» не получилось?

Что касается новостей, что эра Анчелотти закончилось, то такое везде. У нас в «Спартаке» то же самое, когда команда проигрывает. А когда красно-белые побеждают, то всё нормально. Это работа журналистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
У «Милана» уникальное достижение в матчах с «Реалом»
Истории
У «Милана» уникальное достижение в матчах с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android