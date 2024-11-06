Мостовой: не хочется верить, что проблемы «Реала» связаны с Мбаппе и Винисиусом

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Миланом» (1:3).

«Я, как и многие, удивлён исходом матча «Реал» — «Милан». Я думал, что «Реал» выиграет со счётом 2:1. Очень понравился «Милан», хотя многие говорили, что он никакой. Не хочется верить, что проблемы «Реала» связаны с Мбаппе, Винисиусом и «Золотым мячом». «Реал» — это такая команда, которая была во всяких передрягах и всегда выходила оттуда. Может, совпадение, что «Милан» выдал шикарный матч, а у «Реала» не получилось?

Что касается новостей, что эра Анчелотти закончилось, то такое везде. У нас в «Спартаке» то же самое, когда команда проигрывает. А когда красно-белые побеждают, то всё нормально. Это работа журналистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.