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Адиев: думаю, у «Динамо» проблема не в Лунёве

Адиев: думаю, у «Динамо» проблема не в Лунёве
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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказал мнение по поводу проблем московского «Динамо» в этом сезоне.

«Устал ли Лунёв психологически от ошибок обороны? Я тоже думаю, что здесь проблема не в Лунёве, а в игре «Динамо». Они очень большое внимание уделяют своим атакующим действиям, поэтому им тяжело в обороне. «Динамо» в каждом матче пропускает голы. Я считаю, что это такой их стиль – играть высоко и вверху. Даже если мы пропустим, то должны на мяч больше забить», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

32-летний Андрей Лунёв в этом сезоне провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге.

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