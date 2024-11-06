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Стал известен состав молодёжной сборной России, которая поедет в Бразилию

Стал известен состав молодёжной сборной России, которая поедет в Бразилию
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Тренерский штаб молодёжной национальной команды России определился со списком игроков на ноябрьский сбор. Его первая часть пройдёт с 9 по 11 ноября в Новогорске. Затем сборная вылетит в бразильский Рио-де-Жанейро, где проведёт три товарищеских матча.

Вратари: Богдан Москвичёв («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дёгтев («Сочи»).

Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Максим Шнапцев («Пари Нижний Новгород»), Матвей Лукин (ЦСКА), Никита Лобов («Зенит»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачёв («Урал»), Михаил Рядно («Родина» Москва), Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Илья Ишков («Урал»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Салтыков («Локомотив»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Торпедо» Москва), Кирилл Никишин («Балтика»).

В октябре 2023 года молодёжная сборная России провела четыре товарищеские встречи с бразильскими командами. Россияне победили молодёжные команды «Сантоса» (6:4) и «Палмейраса» (3:1), а также сыграли вничью с молодёжными командами «Сан-Паулу» (1:1) и «СКА Бразил» (2:2).

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