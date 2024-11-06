«Зенит» — «Ахмат»: Клаудиньо открыл счёт на 20-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начался в 20:45 мск. Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Евгений Кукуляк (Калуга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

На 20-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счёт.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).