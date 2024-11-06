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Марко Николич заявил, что ЦСКА находится в мини-кризисе

Марко Николич заявил, что ЦСКА находится в мини-кризисе
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (0:0) заявил, что команда находится в мини-кризисе.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

— Третий матч ЦСКА не может победить. Можно ли это назвать мини‑кризисом?
— Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» в матче 14-го тура РПЛ со счётом 0:2, а туром ранее не смог обыграть «Факел» (0:0).

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте забил нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА, но голкипер армейцев Владислав Тороп отразил удар.

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