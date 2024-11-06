Марко Николич заявил, что ЦСКА находится в мини-кризисе

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (0:0) заявил, что команда находится в мини-кризисе.

— Третий матч ЦСКА не может победить. Можно ли это назвать мини‑кризисом?

— Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» в матче 14-го тура РПЛ со счётом 0:2, а туром ранее не смог обыграть «Факел» (0:0).

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте забил нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА, но голкипер армейцев Владислав Тороп отразил удар.