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«Сейчас колумбиец в зверской форме». Шнякин — о признании Кордобы игроком октября в РПЛ

«Сейчас колумбиец в зверской форме». Шнякин — о признании Кордобы игроком октября в РПЛ
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Российский комментатор Дмитрий Шнякин объяснил, почему выбрал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу в голосовании за лучшего игрока в Российской Премьер-Лиге по итогам октября.

«Если летом и в начале осени Кордоба увлёкся сборной и фантазиями о других клубах, то сейчас сфокусировался на «Краснодаре». Вернулся к проектным мощностям. Голы и моменты были у него и в худшие времена, но сейчас колумбиец в зверской форме. К нему не подступиться, без фола не отнять мяч. Навык Джона сохранять мяч или убегать с ним за спины защитников позволял «Краснодару» быть опасным в каждом матче месяца – независимо, шла игра у остальной группы атаки или нет», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.

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