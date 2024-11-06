Рашид Рахимов прокомментировал ничью в матче «Рубина» и ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0).

«В целом по игре, может быть, мы были чуть ближе к победе. Несколько достаточно неплохих эпизодов у нас было. И в первом тайме могли завершать момент, когда был прострел на Ваду. Конечно же, обидно, когда не выигрываешь и когда в конце не забиваешь, но такие игры случаются. И великие не забивают пенальти, даже решающие пенальти. Ничего страшного не произошло.

Игра со знаком плюс? Ничью таковой назвать сложно, всё‑таки мы имели 100-процентный шанс», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте забил нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА, но голкипер армейцев Владислав Тороп отразил удар.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.