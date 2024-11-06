Marca назвала 10 причин кризиса мадридского «Реала» в этом сезоне

Испанское издание Marca выявило 10 причин, из-за которых, по его мнению, мадридский «Реал» неудачно начал этот сезон и находится в кризисе.

Отсутствие единой схемы.

Если в прошлом сезоне в большинстве случаев использовалась схема с «ромбом» в центре поля, то в нынешнем сезоне использовались как минимум четыре схемы с отсутствием ярко выраженной.

Уход Тони Крооса.

Снижение результативности Джуда Беллингема.

Сообщается, что Джуд стал не только меньше забивать и отдавать результативных передач, но и в целом обострять игру.

Недостаточно эффективная игра Килиана Мбаппе на позиции центрального нападающего.

В анализе приводятся примеры, в которых Мбаппе часто уходит на левый фланг и дублирует позицию Винисиуса.

Низкая реализация моментов у чужих ворот.

Ухудшение игры в защите.

Количественная нехватка защитников.

Ни один из игроков не находится в своей лучшей физической форме.

Недостаточная конкуренция Эндрика и Гюлера атакующим игрокам основного состава.

Слабая игра на стандартах как у чужих, так и у своих ворот.

«Реал» в этом сезоне пропустил со стандартов столько же голов, сколько и за весь прошлый сезон.