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Marca назвала 10 причин кризиса мадридского «Реала» в этом сезоне

Marca назвала 10 причин кризиса мадридского «Реала» в этом сезоне
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Испанское издание Marca выявило 10 причин, из-за которых, по его мнению, мадридский «Реал» неудачно начал этот сезон и находится в кризисе.

  • Отсутствие единой схемы.

Если в прошлом сезоне в большинстве случаев использовалась схема с «ромбом» в центре поля, то в нынешнем сезоне использовались как минимум четыре схемы с отсутствием ярко выраженной.

  • Уход Тони Крооса.
  • Снижение результативности Джуда Беллингема.

Сообщается, что Джуд стал не только меньше забивать и отдавать результативных передач, но и в целом обострять игру.

  • Недостаточно эффективная игра Килиана Мбаппе на позиции центрального нападающего.

В анализе приводятся примеры, в которых Мбаппе часто уходит на левый фланг и дублирует позицию Винисиуса.

  • Низкая реализация моментов у чужих ворот.
  • Ухудшение игры в защите.
  • Количественная нехватка защитников.
  • Ни один из игроков не находится в своей лучшей физической форме.
  • Недостаточная конкуренция Эндрика и Гюлера атакующим игрокам основного состава.
  • Слабая игра на стандартах как у чужих, так и у своих ворот.

«Реал» в этом сезоне пропустил со стандартов столько же голов, сколько и за весь прошлый сезон.

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