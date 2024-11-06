«Есть рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать». Журавель — о Дзюбе

Спортивный комментатор и телеведущий Тимур Журавель высказался о словах форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, который выразил желание и готовность вновь сыграть за национальную команду России.

«Милейшее самораскрытие персонажа Дзюбы. В одной фразе «дайте заковырять хоть какой гол», в соседней — что-то пафосное про честь и гордость игры за сборную. Давайте чуть переведём на русский: «Я понимаю, что сборная это сборная — гимн, флаг! Но мы сейчас никаких задач не решаем, поэтому дайте мне побить рекорд Кержакова!» Не знаю, есть какие-то рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать. Это тот самый случай. Но, по мнению Дзюбы, сборная должна вдруг стать подножкой, по которой он поднимется к личному достижению», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

На данный момент Артём Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.