Пиняев: в Европе интенсивные игры 1-2 раза в неделю, а не 6 раз за полгода, как в России

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился мнением об уровне российского футбола.

— Карпин говорил, что Головин в сборной на голову сильнее остальных. Ты это замечаешь?

— У него большое мастерство плюс выше скорость мышления. Всё дело в интенсивности — в РПЛ она намного ниже, чем в Европе.

— Почему так?

— В России есть шесть-семь команд, которые считаются топами и показывают интенсивный футбол. Наш матч со «Спартаком» был интенсивным?

— Да.

— Соответственно, мы можем так играть. Но вопрос в другом: в Европе интенсивные матчи бывают один-два раза в неделю, а не шесть раз за полгода, как у нас. Поэтому игроки там более адаптированы к скоростному футболу, чем мы, — приводит слова Пиняева Sport24.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.