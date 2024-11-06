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«Зенит» получил разъяснения ФИФА относительно статуса легионера для Дугласа Сантоса

«Зенит» получил разъяснения ФИФА относительно статуса легионера для Дугласа Сантоса
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Санкт-петербургский «Зенит» сообщил, что левый защитник клуба Дуглас Сантос, недавно получивший гражданство РФ, больше не считается легионером в Российской Премьер-Лиге.

«ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока.

Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС — с этого момента Дуглас Сантос не считается легионером», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

25 октября Дуглас Сантос получил российский паспорт. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро».

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