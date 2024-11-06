«Црвена Звезда» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и каталонская «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Црвена Звезда»: Илич, Сёл Юн Ву, Спайич, Джига, Родич, Канга, Элшник, Крунич, Мвумпа, Максимович, Ндиайе.

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Жерар, Педри, Касадо, Ямаль, де Йонг, Рафинья, Левандовски.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.