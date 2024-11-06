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Црвена Звезда — Барселона: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Црвена Звезда» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и каталонская «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания

Стартовые составы играющих команд:

«Црвена Звезда»: Илич, Сёл Юн Ву, Спайич, Джига, Родич, Канга, Элшник, Крунич, Мвумпа, Максимович, Ндиайе.

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Жерар, Педри, Касадо, Ямаль, де Йонг, Рафинья, Левандовски.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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