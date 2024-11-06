«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Невеш, Дембеле, Асенсио, Баркола.

«Атлетико» Мадрид: Облак, Молина, Лангле, Галан, Галлахер, Витсель, Барриос, Де Пауль, Гризманн, Симеоне, Альварес.

«ПСЖ» набрал четыре очка в трёх стартовых турах и занимает 23-е место в турнирной таблице общего этапа. «Атлетико» с тремя очками располагается на 28-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль» (12).