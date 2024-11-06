Участие Коула Палмера в матче «Челси» с «Арсеналом» под вопросом

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска не уверен, что полузащитник «аристократов» Коул Палмер сможет принять участие в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Встреча состоится 10 ноября.

«Он не тренировался [во вторник], посмотрим сегодня, сможет ли он тренироваться с нами. Надеюсь, он будет готов [к «Арсеналу»], но нам нужно подождать и посмотреть, а затем принять решение.

Есть ли вероятность, что Палмер пропустит игру в воскресенье? Да, конечно. Он не тренировался последние два дня. Совершенно очевидно, что подкат был не совсем обычным. Но надеюсь, он сможет вернуться», — приводит слова Марески Sky Sports.

Коул Палмер получил травму колена в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1) после подката от защитника «красных дьяволов» Лисандро Мартинеса.