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Участие Коула Палмера в матче «Челси» с «Арсеналом» под вопросом

Участие Коула Палмера в матче «Челси» с «Арсеналом» под вопросом
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска не уверен, что полузащитник «аристократов» Коул Палмер сможет принять участие в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Встреча состоится 10 ноября.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он не тренировался [во вторник], посмотрим сегодня, сможет ли он тренироваться с нами. Надеюсь, он будет готов [к «Арсеналу»], но нам нужно подождать и посмотреть, а затем принять решение.

Есть ли вероятность, что Палмер пропустит игру в воскресенье? Да, конечно. Он не тренировался последние два дня. Совершенно очевидно, что подкат был не совсем обычным. Но надеюсь, он сможет вернуться», — приводит слова Марески Sky Sports.

Коул Палмер получил травму колена в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1) после подката от защитника «красных дьяволов» Лисандро Мартинеса.

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