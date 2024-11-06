«Бавария» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Пальинья, Олисе, Мусиала, Лаймер, Гнабри, Кейн.

«Бенфика»: Трубин, Араужу, Отаменди, Фернандес, Силва, Каборе, Кёкчю, Актюркоглу, Эурснес, Саншеш, Амдуни.

«Бавария» набрала три очка в трёх стартовых турах и занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа. «Бенфика» с шестью очками располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль» (12).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.